PSG - Clash : La réaction hallucinante de Cristiano Ronaldo sur le Ballon d’Or de Léo Messi !

Publié le 1 décembre 2021 à 13h30 par B.C.

Le Ballon d’Or 2021 décerné à Lionel Messi ne fait pas l’unanimité dans le monde du football. De son côté, Cristiano Ronaldo a fait savoir sur Instagram qu’il était loin de valider la victoire de l’attaquant du PSG.

Cette année encore, les résultats du Ballon d’Or font l’objet de nombreux débats. Malgré la grande saison de Robert Lewandowski, auteur de 64 buts et 12 passes décisives en 53 matchs toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich et la sélection polonaise, c’est Lionel Messi qui est reparti avec le Graal ce lundi soir, un résultat loin de faire l’unanimité. La presse allemande a notamment qualifié la victoire de Messi de « scandale » alors que Robert Lewandowski a dû se contenter de la deuxième place, mais Cristiano Ronaldo semble également mécontent de son positionnement. Sixième au classement, et en dehors du podium pour la première fois depuis 2010, l’attaquant de Manchester United s’est fait remarquer sur Instagram en commentant une publication assassine à l’encontre de Lionel Messi.

Quand CR7 valide un post incendiaire contre Lionel Messi