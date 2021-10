Foot - PSG

PSG - Malaise : Un gros rebondissement se confirme pour le retour de Sergio Ramos !

Publié le 13 octobre 2021 à 15h10 par B.C.

Alors que son retour était annoncé pour le week-end prochain, Sergio Ramos devrait encore être indisponible jusqu’à la fin du mois.

Arrivé en provenance du Real Madrid cet été, Sergio Ramos n’a toujours pas eu l’occasion de faire ses débuts avec le PSG. Le défenseur de 35 ans traine une blessure au genou et tarde à fouler la pelouse du Parc des Princes. Cependant, Sergio Ramos verrait le bout du tunnel, puisque l’ancien capitaine des Merengue ne ressentirait plus de gêne, au point qu’un retour dès ce week-end était annoncé, à l’occasion de la réception d’Angers vendredi. En Espagne, on se montre toutefois plus prudent en expliquant que Sergio Ramos devrait plutôt poursuivre son programme de reprise jusqu’à la fin du mois, un scénario qui se confirme.

L’absence de Ramos se confirme