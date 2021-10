Foot - PSG

PSG - Malaise : Le grand retour de Sergio Ramos est imminent !

Publié le 12 octobre 2021 à 17h30 par Arthur Montagne

Arrivé cet été en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos n'a toujours pas disputé la moindre minute avec le maillot du PSG. Cependant, le défenseur espagnol n'aurait plus aucune gêne musculaire et s'entraînerait désormais normalement. Au point d'être enfin à disposition de Mauricio Pochettino pour la réception d'Angers vendredi.

Quelques jours après l'annonce de Sergio Ramos de son choix de quitter le Real Madrid, le PSG a sauté sur l'occasion. Le club de la capitale s'est donc attaché les services du défenseur espagnol qui doit apporter son incroyable expérience afin de permettre au club parisien d'enfin remporter la Ligue des Champions, compétition qu'il a remportée à quatre reprises. Cependant, l'ancien capitaine du Real Madrid n'est toujours pas apparu dans le groupe du PSG. Et pour cause, après un problème au genou, Sergio Ramos a rechuté au mois de septembre alors qu'il semblait proche de faire son retour à la compétition. « Dans son processus de reconditionnement physique, une gêne au mollet est apparue la semaine dernière et qui a nécessité une adaptation de sa charge de travail. Il reprendra à partir de la semaine prochaine sa préparation individuelle sur le terrain », expliquait le PSG le 10 septembre par le biais d'un communiqué. Un mois plus tard, Sergio Ramos se fait donc toujours attendre.

Ramos enfin de retour !