PSG - Malaise : Tuchel est pointé du doigt par une de ses stars !

Publié le 27 septembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Devenu un élément majeur de l’entrejeu du PSG ces derniers mois, Leandro Paredes n’a pourtant pas toujours été titulaire dans la capitale. Et Angel Di Maria ne comprend pas forcément la gestion autour de son compatriote argentin…

Recruté par le PSG en janvier 2019 pour 40M€, Leandro Peredes (26 ans) a d’abord eu beaucoup de mal à trouver grâce aux yeux de Thomas Tuchel. Le milieu de terrain argentin, qui a fini par s’acclimater à sa nouvelle vie parisienne, a finalement réussi ces dernières semaines à faire office de titulaire indiscutable dans l’entrejeu du PSG. Et Angel Di Maria, interrogé samedi par ESPN , a néanmoins critiqué la gestion du club parisien avec Paredes.

« On ne comprend pas pourquoi il ne joue pas »