Foot - PSG

PSG/OM - Clash : Paredes revient sur son altercation avec Benedetto !

Publié le 25 septembre 2020 à 13h15 par A.D.

Lors du dernier Classique entre le PSG et l'OM, Leandro Paredes et Dario Benedetto ont été expulsés à la suite d'une altercation. Après avoir fait son mea culpa, le milieu de terrain parisien est revenu sur sa friction avec son compatriote argentin.

La fin de match entre le PSG et l'OM a été riche en animosité. En effet, les joueurs ont totalement perdus leurs nerfs et l'arbitre de la rencontre a dû en expulser plusieurs d'entre eux dans le temps additionnel de la partie. Ainsi, Neymar, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Dario Benedetto et Jordan Amavi se sont tous les cinq vus infliger un carton rouge. Alors qu'il a eu une altercation avec Dario Benedetto lors de la rencontre, Leandro Paredes est revenu sur cet épisode et a fait son mea culpa.

«Avec Benedetto, je n'ai eu aucune discussion, c'était juste une friction»