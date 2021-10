Foot - PSG

PSG - Malaise : Paris a perdu le grand Neymar…

Publié le 25 octobre 2021 à 15h30 par G.d.S.S. mis à jour le 25 octobre 2021 à 15h34

Une nouvelle fois très décevant dimanche soir face à l’OM, Neymar peine à retrouver son niveau habituel avec le PSG. Et la situation commence à devenir préoccupante pour la star brésilienne, qui est pourtant censée être un élément moteur du projet QSI.

En déplacement sur la pelouse de l’OM dimanche soir à l’occasion du grand Classique au stade Vélodrome (0-0), le PSG a rendu une copie globalement décevante sans jamais parvenir à prendre le dessus sur la formation de Jorge Sampaoli. Et comme un symbole de cette prestation très moyenne du club de la capitale, Neymar était une nouvelle fois très loin de son niveau habituel. Le numéro 10 brésilien affiche un visage relativement préoccupant depuis le début de la saison avec le PSG, et certains observateurs y voient d’ailleurs un lien avec ses récents propos accordés à DAZN sur la suite de sa carrière : « Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je pense cela parce que je ne sais pas si j'aurai la force mentale pour m'occuper du football » . Mais que se passe-t-il dans l’esprit de Neymar ?

Les observateurs se lâchent sur Neymar

L’attaquant brésilien, même s’il a souvent été marqué par les pépins physiques depuis son arrivée record au PSG pour 222M€ en 2017, semble particulièrement hors de forme cette saison. Le quotidien L’Equipe lui a d’ailleurs attribué la note de 3, soit la pire des acteurs de cette rencontre, et le chroniqueur de RMC Sport Daniel Riolo s’est lui aussi lâché sur la prestation de Neymar contre l’OM après le match : « Là, vraiment, on dirait un vieux chanteur qui n’a plus de scène et qui va sur des paquebots pour chanter pour des vieilles. Il n’y a plus personne qui veut de lui, c’est Julio Iglesias à 85 ans. Il fait pitié, ce n’est plus possible ». De son côté, dans les colonnes de L’Equipe , Hatem Ben Arfa s’est montré plus mesuré sur le cas Neymar même s’il reconnait les difficultés du numéro 10 du PSG dans le jeu : « Je l’ai trouvé un peu moins bien. Il était pourtant dans un rôle de 10, qui lui correspond, mais on a senti qeu c’était un match de reprise pour lui », confie l’ancien attaquant français du PSG et de l’OM. Le constat est donc accablant pour Neymar…

Pochettino ne s’alarme pas