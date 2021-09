Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi, Neymar, Mbappé… Ander Herrera met les choses au clair !

Publié le 17 septembre 2021 à 14h45 par H.G.

Alors que certains observateurs se sont montrés très critiques à l’encontre du trio offensif du PSG à la suite de la contre-performance contre Bruges ce mercredi, Ander Herrera s’est montré bien plus mesuré dans son analyse.

Leur première sortie était attendue par de nombreux observateurs, mais le moins que l’on puisse dire est que ces derniers ont été déçus. En effet, face au Club Brugge ce mercredi en Ligue des champions (1-1), Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé n’ont pas réussi à se montrer sous leur meilleur jour et à combiner entre-eux. Rien d’anormal en soit dans la mesure où ils doivent encore se roder puisqu’il s’agissait de leur premier match ensemble, mais cela n’empêche pas le fait que certaines critiques ont surgi à l’encontre des trois stars du PSG. Mais de son côté, Ander Herrera s’est montré résolument optimiste quant à l’association de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

« Nous sommes optimistes »