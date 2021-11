Foot - PSG

PSG - Malaise : Le calvaire de Donnarumma pourrait durer !

Publié le 18 novembre 2021 à 13h30 par A.C.

Le feuilleton entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas semble créer quelques tensions au sein du Paris Saint-Germain... mais Mauricio Pochettino ne semble pas vouloir y mettre un terme.

C’est un sujet qui fait régulièrement la Une de la presse italienne. De l’autre côté des Alpes, on ne comprend pas comment Gianluigi Donnarumma ne peut pas être titulaire au Paris Saint-Germain, qu’il a rejoint cet été à la fin de son contrat avec l’AC Milan. Titulaire indiscutable de la Nazionale et élu meilleur joueur du dernier Euro, le gardien de 22 ans doit se contenter de vivre dans l’ombre de Keylor Navas au PSG, qui a d’ailleurs prolongé son contrat jusqu’en 2024 en avril dernier. Une situation qui semble commencer à l’agacer. « Bien évidemment cela me dérange parce que ce n'est pas facile » a expliqué Donnarumma a TNT Sports , lors de cette trêve internationale. « Comme tu l'as dit, j'étais toujours titulaire et c'est parfois décevant de rester sur le banc. Mais je suis calme et je suis sûr que la situation sera résolue ». Du côté du Paris Saint-Germain, on continue toutefois à assurer qu’il n’y a aucun problème entre Donnarumma et Navas, ce qu’a récemment confirmé Mino Raiola. Selon l’agent du portier transalpin, tout devrait s’arranger au fil des mois...

Le vestiaire du PSG penche plutôt vers Keylor Navas

Pourtant, cette situation semble créer une véritable cassure au sein du Paris Saint-Germain. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , cela serait notamment le cas dans le vestiaire parisien. Arrivé en 2019, Keylor Navas jouit d’une position plus solide, confortée d’ailleurs par la grosse colonie sud-américaine. Deux renforts de poids seraient d’ailleurs arrivés cet été, puisque La Gazzeta assure que Lionel Messi serait du côté de Navas, tout comme Sergio Ramos, son ancien coéquipier au Real Madrid. Du côté de Gianluigi Donnarumma on retrouve surtout quelques italophones, même si aucun nom précis n’est évoqué.

Pochettino ne compte pas trancher avant les 8es de Ligue des Champions