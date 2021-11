Foot - PSG

PSG - Malaise : Leonardo a envoyé un message très clair à Donnarumma !

Publié le 16 novembre 2021 à 21h10 par H.G.

Alors que Gianluigi Donnarumma n’avait pas caché sa frustration quant à sa concurrence avec Keylor Navas au PSG, le club de la capitale affirmerait avoir toute la situation sous contrôle.

« Ça ne gêne pas mes performances. Bien sûr ça me dérange car ce n'est pas facile. J'étais toujours titulaire, c'est parfois décevant d'être sur le banc. Mais je suis calme et suis sûr que la situation sera résolue », expliquait Gianluigi Donnarumma à TNT Sports récemment au sujet de sa situation au PSG, club qu’il a rejoint cet été après son départ de l’AC Milan et au sein duquel il est en concurrence avec Keylor Navas. Visiblement, ce duel à distance commencerait donc quelque peu à frustrer l’Italien si l’on en croit ses propos. Cependant, le PSG refuserait de s’alarmer pour l'instant.

Le PSG ne veut pas que Donnarumma s’inquiète