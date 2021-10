Foot - PSG

PSG - Malaise : Deschamps envoie un nouveau message très fort à Mbappé !

Publié le 9 octobre 2021 à 4h15 par A.M.

Excellent contre la Belgique (3-2), Kylian Mbappé a été encensé par Didier Deschamps qui assure n'avoir jamais douté de son attaquant.

Après une semaine très mouvementée sur le plan médiatique et notamment marquée par sa sortie sur son mal-être en équipe de France après l'Euro, Kylian Mbappé était très attendu à l'occasion du choc contre la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations. Et l'attaquant du PSG n'a pas déçu. A l'origine du premier but en délivrant la passe décisive pour Karim Benzema, Kylian Mbappé a ensuite pris ses responsabilités pour transformer le penalty de l'égalisation. Omniprésent, il a déstabilisé la défense belge par ses accélérations et a livré sa meilleure prestation de la saison ponctuée par une magnifique victoire française (3-2). Didier Deschamps s'enflamme ainsi pour Kylian Mbappé.

«Je n’ai jamais eu de doutes»