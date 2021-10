Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce terrible constat sur un retour de Sergio Ramos...

Publié le 27 octobre 2021 à 20h45 par A.C.

Arrivé cet été en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos n’a toujours pas fait ses débuts avec le Paris Saint-Germain.

Quand pourra-t-on voir Sergio Ramos sous les couleurs du Paris Saint-Germain ? C’est la question que tout le monde se pose, après que son arrivée en fin de contrat ait été applaudie lors du dernier mercato estival. Le défenseur espagnol semblait prendre le chemin d’un retour, mais les dernières indiscrétions provenant d’Espagne n’annoncent rien de bon. La Cadena SER a notamment expliqué qu’il sera très difficile pour Sergio Ramos de récupérer pleinement à son âge et qu’il ne pourra jamais vraiment joueur les titulaires indiscutables au PSG.

« Ce qui est clair c’est que Ramos restera un joueur à ménager dans le temps »