PSG : Luis Enrique lance un avertissement à son vestiaire

Alexis Brunet

Comme lors de chaque saison, la Ligue des champions reste l'objectif majeur du PSG. Le club de la capitale est actuellement qualifié pour les quarts de finale, et il affrontera le FC Barcelone, le 10 avril prochain. Mais avant cela, les partenaires de Kylian Mbappé vont jouer contre Clermont en Ligue 1. Luis Enrique a d'ailleurs demandé à ses joueurs d'être particulièrement concentrés sur cette rencontre, et de ne pas penser au Barça.

Après sa qualification en finale de Coupe de France, le PSG retrouve la Ligue 1 ce week-end. Les hommes de Luis Enrique vont affronter Clermont à domicile, ce samedi à 21H. L’occasion pour les Parisiens de se rapprocher un peu plus du titre de champion de France, et de préparer au mieux la réception du FC Barcelone.

Luis Enrique prévient son vestiaire

Présent en conférence de presse, Luis Enrique a évoqué la rencontre à venir face à Clermont. Le coach du PSG a demandé à son vestiaire d'être concentré sur ce match, et de ne pas penser au choc de Ligue des champions, face au FC Barcelone. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « Avant de préparer la saison, on analyse le calendrier. Il y a beaucoup de variables : le temps de jeu, les joueurs appelés en sélection... On ajuste en fonction de tout ça. Cette prévision est toujours adaptable. Le plus important tout de suite c'est de jouer et gagner encore des matchs parce qu'on n'a pas encore gagné la Ligue 1. On doit être en bonne position pour gagner tous les matchs. Je ne veux pas que les joueurs pensent à Barcelone, mais à Clermont. »

Le PSG veut éviter les blessures

Le principal enjeu du match face à Clermont sera d'éviter les blessures. Le PSG veut éviter cela, à seulement quatre jours d'une des rencontres les plus importantes de la saison. Les Parisiens seront normalement privés de Bradley Barcola, et de Presnel Kimpembe. Warren Zaïre-Emery pourrait lui aussi être laissé au repos.