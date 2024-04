PSG : Luis Enrique annonce un renfort !

La rédaction

Absent depuis le 22 mars dernier et une blessure à la cuisse contractée avec l'équipe de France espoirs, Bradley Barcola est de retour à l’entraînement avec le PSG. Une annonce doublement officialisée ce vendredi, par le communiqué médical du club ainsi que par Luis Enrique en conférence de presse.

Voilà un retour qui va faire plaisir aux supporters du PSG ! Joueur important dans l’effectif de Luis Enrique cette saison, Bradley Barcola était à l’arrêt depuis deux semaines. Blessé à la cuisse durant le match amical de l’équipe de France Espoirs face à la Côte d’Ivoire (3-2) le 22 mars dernier, le jeune ailier de 21 ans semble bien récupérer. Avant la demi-finale de Coupe de France contre Rennes (1-0), le PSG justifiait l'absence de Barcola avec « un travail adapté » pour se remettre de sa blessure. Mais dans le communiqué médical du PSG ce vendredi, le nom de l'ancien crack de l'OL ne figurait pas dans la liste de l’infirmerie. En témoigne d’ailleurs sa présence à l’entraînement.

« Je suis content de son retour »

Bradley Barcola de retour, une très bonne nouvelle pour le PSG comme l'a confié Luis Enrique en conférence de presse : : « Barcola ? Il a fait l’entraînement, il se sent bien. Il a travaillé pour être dans le groupe. J’observe comment les joueurs s’entraînent quand ils reviennent. On est dans une situation où tous les joueurs sont bien. C’est quelque chose qui me plaît, qu’un joueur qui revienne voit qu’il sera difficile de se refaire une place ».

Trop juste tout de même pour Clermont et le FC Barcelone ?

Malgré son retour à l’entraînement et son autorisation à reprendre la course individuellement, Bradley Barcola risque d’être un peu juste pour participer au match contre Clermont samedi soir à l’occasion de la 28ème journée de Ligue 1. Sa présence dans l’effectif du PSG pour affronter le FC Barcelone en quarts de finale aller de la Ligue des Champions est également incertaine.