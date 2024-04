Coup de poker de Luis Enrique, le vestiaire du PSG valide

Pierrick Levallet

Critiqué pour son manque de finition depuis le début de saison, Ousmane Dembélé s'est malgré tout illustré par la passe au PSG. D'ailleurs, Luis Enrique l'a essayé à un nouveau poste ces dernières semaines. L'international français n'est plus cantonné à son aile droite, chose que lui et le reste de ses coéquipiers apprécient particulièrement.

Recruté pour seulement 50M€ l’été dernier, Ousmane Dembélé s’est rapidement fait une place de choix au PSG. L’ailier de 26 ans est l’un des titulaires en force de Luis Enrique. Mais le champion du monde 2018 n’a pas échappé à certaines critiques. S’il s’est illustré par la passe (13 passes décisives), l’international français peine à la finition (un seul but inscrit en 34 matchs).

Luis Enrique tente de nouvelles choses au PSG

Il faut dire que le rôle que Luis Enrique lui attribuait en première partie de saison ne jouait pas en sa faveur devant le but. Ousmane Dembélé était chargé d’animer le couloir droit. Mais depuis quelques semaines, le technicien espagnol a repositionné la star du PSG dans le coeur du jeu.

Dembélé adore son nouveau poste