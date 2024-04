PSG : Luis Enrique joue avec le feu ?

Thomas Bourseau

Ousmane Dembélé n’est plus vraiment aligné au poste d’ailier droit par Luis Enrique. En effet, l’entraîneur du PSG a changé son fusil d’épaule et a repositionné l’attaquant dans l’axe. Un choix qui pourrait coûter cher au Paris Saint-Germain du point de vue de Daniel Riolo.

Cette semaine, L’Équipe a fait un point sur le repositionnement d’Ousmane Dembélé dans une position plus axiale sous la houlette de Luis Enrique. Un poste qui lui sied à merveille selon Rolland Courbis, son ex-entraîneur au Stade Rennais en 2016. D’ailleurs, Dembélé aurait été partiellement convaincu par le PSG et le projet de l’entraîneur espagnol après une discussion l’été dernier sur cette position.

«Il ne supporte pas les choses qui ne bougent pas»

Et alors qu’il était cantonné à un poste d’ailier droit avec Achraf Hakimi dans son dos depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé a brusquement changé de position au grand dam de Daniel Riolo qui s’est une nouvelle fois lâché sur le management de Luis Enrique. « Il ne supporte pas les choses qui ne bougent pas. Avec Hakimi et Dembélé, le côté droit a été un point fort, mais c’est terminé nous ne l’avons plus, ça n’existe plus. Il n’en veut plus, comme si c’était trop bien, qu’il ne fallait plus le voir. Hakimi est moins bien et il ne veut plus Dembélé à droite, il le met dans l’axe ». a confié l’éditorialiste de RMC pendant l’ After Foot mercredi soir.

«Mais ça se termine toujours mal»