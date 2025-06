PSG : Luis Enrique annonce un nouveau coup légendaire !

Après avoir marqué l’histoire en remportant sa première Ligue des champions, le PSG a une autre compétition dans la viseur. La formation parisienne se prépare pour la Coupe du monde des clubs de la FIFA, qui débutera dans quelques jours. Luis Enrique a d’ailleurs évoqué très clairement ses ambitions pour le tournoi.

«Je pense que nous sommes l’un des meilleurs clubs de la planète»

« L’objectif est le même pour toutes les compétitions : se préparer pour gagner le tournoi. Je pense que nous sommes l’un des meilleurs clubs de la planète. À présent, avec cette première édition de la Coupe du monde des Clubs de la Fifa, l’objectif est clair : être compétitifs, et aller le plus loin possible pour avoir une chance de décrocher la victoire » a fait savoir le coach du PSG dans un entretien accordé à la FIFA et dans des propos rapportés par Le Parisien.