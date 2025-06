C'est terminé, Mbappé s'incline devant le PSG !

Le Paris Saint-Germain l'a enfin fait. Après une finale perdue en 2020 et de multiples désillusions au fil des années depuis le début de l'ère QSI en 2011, le groupe parisien a été chaudement félicité par Kylian Mbappé sur les antennes de TF1. Après tant de souffrance, le PSG mérite ce sacre à son sens tant l'équipe a survolé les débats.

«C'était la meilleure équipe d'Europe et celle qui a le plus mérité de gagner»

Sur le plateau de l'émission de TF1 et répondant aux questions de Grégoire Margotton et de Bixente Lizarazu, Kylian Mbappé n'y est pas allé par quatre chemins. Le PSG était meilleur que tout le monde, sans contestation ni débat possible. « Et si on ne parle que "terrain", c'était la meilleure équipe d'Europe et celle qui a le plus mérité de gagner, donc mes félicitations à eux. Et maintenant, c'est devenu l'équipe à battre parce que quand tu gagnes, les autres te regardent beaucoup plus et l'année prochaine tout le monde voudra regagner cette coupe ».