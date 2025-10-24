PSG : Luis Enrique annonce la fin ?

Amadou Diawara

Touché par une pénurie de joueurs - et ce, à cause d'une pluie de blessures - Luis Enrique (55 ans) pourrait afficher un large sourire ce samedi après-midi sur la pelouse de Brest. En effet, l'effectif du PSG pourrait être au complet pour la neuvième journée de Ligue 1.

Depuis le début de cette saison 2025-2026, Luis Enrique doit souvent bricoler pour composer son XI de départ, et ce, parce que son effectif a été décimé pendant de longues semaines. Alors qu'il n'y a plus aucun joueur du PSG à l'infirmerie, le coach espagnol pourrait enfin être au complet ce week-end.

L'infirmerie du PSG est enfin vide Pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi se déplace sur la pelouse du Brest : le stade Francis Le Blé. Comme l'a annoncé Luis Enrique (55 ans) en conférence de presse, il pourrait avoir tous ses joueurs à disposition ce samedi après-midi.