PSG : Luis Enrique a trouvé son nouveau Zaïre-Emery ?

Pierrick Levallet

En 2022, le PSG a découvert un phénomène du nom de Warren Zaïre-Emery. Le Titi parisien a été lancé dans le grand bain par Christophe Galtier, et a fini par s’imposer sous les ordres de Luis Enrique. Le technicien espagnol adore les profils jeunes, et il aurait d’ailleurs l’intention d’accorder plus de temps de jeu à un autre crack du PSG.

Le PSG a découvert un véritable phénomène en 2022. Bluffant en interne, Warren Zaïre-Emery a fini par être lancé dans le grand bain par Christophe Galtier. Le Titi parisien a ensuite vu Luis Enrique lui accorder une grande confiance. Résultat, le milieu de terrain d’aujourd’hui 18 ans s’est rapidement imposé dans l’entrejeu des Rouge-et-Bleu, et a même été récompensé par Didier Deschamps avec ses premières sélections en équipe de France.

Mercato - PSG : Luis Enrique valide un transfert à 60M€ ! https://t.co/1h0B7uNpLw — le10sport (@le10sport) October 28, 2024

Luis Enrique va accorder sa confiance à Mayulu ?

Luis Enrique ne devrait toutefois pas se limiter à Warren Zaïre-Emery. L’entraîneur du PSG adore miser sur la jeunesse. Dans cette optique, Senny Mayulu pourrait être amené à avoir plus de temps de jeu à l’avenir comme le rapporte Le Parisien. Le crack de 18 ans plairait au technicien espagnol. Le coach de 54 ans serait plutôt satisfait par les choses que Senny Mayulu montre en ce moment. Son profil lui rappellerait notamment celui de Warren Zaïre-Emery, qu’il apprécie grandement.

Le PSG tient un autre phénomène après Zaïre-Emery

Senny Mayulu devrait donc voir le PSG lui donner une chance prochainement. Comme Warren Zaïre-Emery, il faudra qu’il la saisisse s’il souhaite s’imposer au sein du club de la capitale. Pour le moment, le milieu de terrain de 18 ans a eu droit à 131 minutes de jeu réparties en 7 matchs toutes compétitions confondues. Il a même inscrit son premier but en Ligue 1 le 19 octobre dernier contre le RC Strasbourg. Le PSG semble conscient d’avoir un autre joyau entre ses mains. Et Luis Enrique semble déterminé à le polir au maximum, comme il le fait avec Warren Zaïre-Emery. À suivre...