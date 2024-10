PSG : Luis Enrique a choisi le remplaçant de Dembélé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En déplacement sur la pelouse d’Arsenal ce mardi soir en Ligue des champions, le PSG devra faire sans Ousmane Dembélé, écarté du groupe par Luis Enrique. La question est de savoir qui remplacera l’international français. Le technicien espagnol aurait décidé de titulariser Désiré Doué, tandis que Randal Kolo Muani devrait être sur le banc.

Le PSG va devoir se passer de son joueur le plus décisif depuis le début de la saison ce mardi soir face à Arsenal. Auteur de 4 buts et 4 passes décisives en Ligue 1, Ousmane Dembélé a été écarté du groupe par Luis Enrique et ne participera pas au deuxième match de Ligue des champions du club de la capitale.

Doué va remplacer Dembélé contre Arsenal

Si le nom de Lee kang-In était évoqué, Luis Enrique aurait finalement choisi un autre joueur pour occuper le côté droit de l’attaque du PSG. En effet, d’après les informations de L’Équipe, c’est Désiré Doué qui a été choisi par le technicien espagnol et qui aura la tâche de suppléer Ousmane Dembélé.

Kolo Muani sur le banc, Asensio en pointe

Pour le reste, il ne devrait pas y avoir de grandes surprises dans le onze de départ du PSG. Randal Kolo Muani devrait une nouvelle fois démarrer sur le banc. C’est Marco Asensio qui devrait lui être préféré et occuper le poste de faux neuf à la pointe de l’attaque parisienne.