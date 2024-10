PSG : Clash entre Dembélé et Luis Enrique, les coulisses dévoilées

Pierrick Levallet

Alors que le PSG affronte Arsenal ce mardi soir en Ligue des champions, Luis Enrique a décidé de se passer d’Ousmane Dembélé pour le choc. L’international français a été écarté pour des raisons disciplinaires. Un désaccord tactique serait d’ailleurs à l’origine du clash entre l’ailier de 27 ans et l’entraîneur espagnol.

Auteur d’un excellent début de saison (6 victoires et 1 match nul en 7 rencontres), le PSG affronte Arsenal en Ligue des champions ce mardi soir. Et pour ce choc, Luis Enrique a décidé de se passer des services d’Ousmane Dembélé. L’international français a été écarté du groupe pour le déplacement à Londres pour des raisons disciplinaires. Et Loïc Tanzi n’a pas manqué de livrer les coulisses du clash entre les deux hommes.

«Il a un petit peu répondu à son entraîneur»

« Il y a eu une discussion après le match face à Rennes, un débrief vidéo entre Luis Enrique et ses joueurs. En gros, Ousmane Dembélé a répondu un petit peu à Luis Enrique en lui disant qu’il n’était pas forcément d’accord avec ce qu’il disait notamment sur une passe qu’il n’aurait pas donné à Hakimi. Il a un petit peu répondu à son entraîneur, qui n’a pas aimé la réponse de Dembélé. Il a estimé que devant le groupe, il n’avait pas à faire une réponse comme ça vis-à-vis de Luis Enrique » a indiqué le journaliste sur L’Equipe du Soir.

«Un problème d'engagement» pour Ousmane Dembélé ?

Luis Enrique, lui, avait pourtant fait savoir en conférence de presse qu’il n’y avait eu aucune brouille avec Ousmane Dembélé. « Je vais être très sincère, il n'y a pas eu de dispute, c'est faux, mais juste un problème d'engagement du joueur envers l'équipe, et pas de problème entre le joueur et le coach » a expliqué l’entraîneur du PSG. Reste maintenant à voir si le club de la capitale arrivera à s’imposer face à Arsenal même sans Ousmane Dembélé.