Dembélé : Luis Enrique fait halluciner le vestiaire du PSG !

Pierrick Levallet

Brillant depuis le début de saison (4 buts et 4 passes décisives 7 matchs), Ousmane Dembélé n’a pas échappé à une sanction disciplinaire au PSG. L’international français a été écarté du groupe par Luis Enrique pour le choc face à Arsenal ce mardi soir en Ligue des champions. Cette sanction aurait d’ailleurs fait halluciner le vestiaire parisien.

Luis Enrique écarte Ousmane Dembélé...

« Je vais répondre, et je dis que si quelqu'un ne respecte pas les obligations envers l'équipe et n'est pas prêt... Je considère que cette semaine est importante, que ce match est important, et je veux que mes joueurs soient dans les meilleurs dispositions possibles. Je l'ai mis à l'écart et je veux le meilleur pour mon équipe » a d’ailleurs expliqué l’entraîneur du PSG en conférence de presse. « Je vais être très sincère, il n'y a pas eu de dispute, c'est faux, mais juste un problème d'engagement du joueur envers l'équipe, et pas de problème entre le joueur et le coach » a également fait savoir Luis Enrique face à la presse.

... et choque le PSG !

Cette sanction aurait en tout cas choqué tout le monde au PSG comme le rapporte Le Parisien. Personne dans le vestiaire ou en interne ne s’attendait à ce que Luis Enrique écarte Ousmane Dembélé pour le choc face à Arsenal. Le technicien espagnol a pris une décision radicale, qui prouve de plus en plus qu’il est désormais le patron chez les Rouge-et-Bleu. Le coach du PSG fait preuve d’autorité pour garder son groupe sous contrôle.