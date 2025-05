PSG : L'invitation surprise, c'est historique !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A Munich, comme l'OM en 1993, le PSG pourrait éventuellement célébrer son premier titre de Ligue des champions le 31 mai prochain. En effet, les hommes de Luis Enrique se sont qualifiés pour la finale après avoir vaincu Arsenal en demi-finales (3-1 au score cumulé). L'occasion pour Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, de faire un geste envers l'ensemble des salariés.

Pour la première fois de son histoire, si l'on enlève la formule revisitée de l'édition 2019/2020 en raison du Final 8, le PSG va disputer une finale de Ligue des champions après avoir effectué l'intégralité de la phase à élimination directe sur et en dehors du Parc des princes. Nasser Al-Khelaïfi a donné rendez-vous aux supporters du Paris Saint-Germain à Munich le 31 mai prochain afin de gravir la dernière étape de la montagne pour atteindre le sommet de l'Europe.

«Une étape qui exigera de nous une concentration totale. une détermination sans faille et une unité absolue»

Par le biais d'un communiqué destiné aux salariés du PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi a tenu à faire appel à l'unité avant ce rendez-vous déterminant pour les hommes de Luis Enrique et l'ensemble de l'institution parisienne. « Mercredi soir, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour la finale de l'UEFA Champions League masculine. Bien qu'il s'agisse d'une nouvelle soirée inoubliable pour notre Club, il nous reste une dernière étape majeure à franchir à Munich. Une étape qui exigera de nous une concentration totale. une détermination sans faille et une unité absolue ».

«L'ensemble de notre personnel aura la possibilité d'étre aux côtés de notre équipe pour cette mission finale à Munich»

C'est pourquoi le président du PSG a invité tout l'organigramme du club pour prendre part à cette soirée historique pour le Paris Saint-Germain. « La philosophie et les succès de notre Club reposent sur la force de nos efforts collectifs - des joucurs sur le ferrain, à notre staff technique, en passant par toutes les équipes de chaque département du Paris Saint-Germain. Nous sommes également fiers d'étre une seule et même famille - la famille Paris Saint-Germain - représentant avec fierté Paris et la France sur la plus grande scène internationale. C'est pourquoi l'ensemble de notre personnel aura la possibilité d'étre aux côtés de notre équipe pour cette mission finale à Munich. Victoriano et l'équipe de direction reviendront vers vous très prochainement avec les modalités pratiques ». Reste à savoir si la mission commando et collective résultera sur le premier sacre européen du PSG de son histoire.