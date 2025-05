Un «leader» annoncé au PSG, Luis Enrique jubile !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Élu homme du match à l’issue de la victoire du PSG face à Arsenal en demi-finale de la Ligue des Champions mercredi soir (2-1), Achraf Hakimi a une fois de plus prouvé qu’il faisait partie des meilleurs latéraux droit du monde. Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique s’est félicité de pouvoir compter sur un leader comme le Marocain.

Le PSG réalise une saison totalement folle. Ce mercredi soir, les Parisiens se sont qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions après une nouvelle victoire face à Arsenal. Si plusieurs joueurs se sont distingués comme João Neves, Fabian Ruiz, ou encore Gianluigi Donnarumma, c’est bien Achraf Hakimi qui est reparti avec le trophée d’homme du match.

Hakimi homme du match contre Arsenal

Désormais âgé de 26 ans, Achraf Hakimi réalise la meilleure saison de sa carrière sous les couleurs du PSG. Derrière Marquinhos, le latéral marocain est le vice-capitaine du club de la capitale, et s’est une nouvelle fois montré décisif, inscrivant le but de la qualification pour Paris face aux Gunners. Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique s’est félicité de la progression du numéro 2.

« C'est un leader très clair »

« Définir qui est le meilleur, je ne suis pas sûr de l'avoir dit... Mais ce qui est important, c'est la mentalité d'un joueur et d'accepter des choses différentes. Avoir un esprit assez ouvert pour l'accepter et arriver à de bonnes performances, Hakimi me semble plus mûr cette saison par rapport à l'an dernier. C'est un leader très clair, sûr et en dehors du terrain. C'est un plaisir de l'avoir, il a toujours son niveau maximal », a lâché l'Espagnol.