PSG : «Des machines», le gros avertissement en direct !

Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, le PSG va affronter l’Inter Milan le 31 mai prochain du côté de Munich pour une place dans l’histoire. Une confrontation inédite entre deux équipes aux styles complètement opposés. Pour Christophe Dugarry, il faudrait être fou pour voir le club parisien favori face aux Nerrazzuri.

Pour la deuxième fois de son histoire, le PSG va avoir l’occasion de réaliser son rêve ultime : à savoir soulever un jour la Ligue des Champions. Après avoir éliminé Liverpool, Aston Villa, puis Arsenal, c’est une équipe italienne qui va se dresser sur le chemin de la formation de Luis Enrique avec l’Inter Milan qui de son côté, a éliminé le Feyenoord, le Bayern Munich, puis le FC Barcelone au bout d’une double confrontation épique.

« Pour moi, Paris n’est pas favori »

Si le PSG et ses supporters se mettent déjà à rêver d’un possible triomphe en C1, c’est également le cas de l’Inter Milan. Revancharde, la formation de Simone Inzaghi avait été battue de peu par Manchester City en finale il y a deux ans. Pour Christophe Dugarry, il faudrait ne rien comprendre au football pour voir le PSG favori face aux Nerrazzuri. « Pour moi, Paris n’est pas favori. Penser une seule seconde que tu peux être favori face à une équipe italienne, c’est que tu ne comprends rien au football. L’Inter Milan sait faire tout ce que sait faire le PSG », a confié le champion du monde 1998 au micro de Rothen S’enflamme sur RMC ce jeudi soir.

« Les Italiens ce sont des machines »

« Ils savent jouer en possession à leur manière, en transition, ce sont des diables, ils savent mieux défendre que les Parisiens (…) L’équipe qui ressemble le plus au PSG c’est le Barça, et l’Inter n’a pas perdu deux fois face au Barça. Les Italiens ce sont des machines et ils ont été élevés comme ça. Les Parisiens, aussi talentueux soient-ils, ils n’auront jamais ce que les Italiens ont dans la tête et personne ne l’a. Ils sont nés pour ça », conclut Dugarry.