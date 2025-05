PSG : «Irrécupérable», cette star le fait halluciner !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Capitaine emblématique du PSG, Marquinhos est revenu à un très bon niveau depuis deux ans. Néanmoins, cela n’empêche pas le défenseur central de 30 ans de commettre des petites erreurs comme mercredi soir sur le but encaissé par Arsenal. De quoi énerver Giovanni Castaldi, qui estime que le Brésilien a tendance à se mettre en difficulté tout seul.

Le PSG est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Le club de la capitale s’est imposé contre Arsenal ce mercredi soir (2-1), dans une rencontre globalement bien gérée. Si la formation de Luis Enrique disposait de trois buts d’avance sur l’ensemble des deux matchs, Paris s’est fait peur avec la réduction de l’écart signée Bukayo Saka.

Marquinhos coupable face à Arsenal

Le numéro 7 des Gunners a profité d’un bon centre de Leandro Trossard pour se montrer opportuniste et réduire le score, avant de manquer une énorme occasion quelques minutes plus tard. Sur l’action ayant mené au but d’Arsenal, Marquinhos a complètement manqué son intervention sur l’ailier belge, conduisant à une période plus compliquée pour le PSG dans ce match jusque-là bien géré. Une nouvelle erreur pour le numéro 5 et capitaine parisien, et cela ne plaît pas à Giovanni Castaldi.

« Il trouve souvent le moyen de se foutre le feu tout seul ! »

« Je trouve qu’il est dans un PSG qui n’a jamais été aussi fort psychologiquement en termes de bloc équipe, et qu’il trouve souvent le moyen de se foutre le feu tout seul ! Il est irrécupérable dans la mesure où, à chaque fois que le PSG est bien dans les grands rendez-vous, il va trouver le moyen, je ne sais pas pourquoi, de se foutre dans des galères sans nom. Je ne dis pas que c’est un mauvais défenseur, il a fait des très bons matchs cette saison, mais les moments où Paris va souffrir, il va sombrer plus que les autres, et il a cette proportion à se prendre les pieds dans le tapis », a ainsi confié le journaliste sur la Chaîne l’Equipe.