Le PSG a bouclé le transfert de «l'un des meilleurs joueurs de l'histoire» !

Le 31 mai prochain, le PSG va disputer la finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan du côté de Munich. Ancien joueur au sein du club lombard, mais également très attaché au club parisien, Patrick Vieira n’a pas de favori pour ce choc. En revanche, l’ancien milieu défensif a salué le travail effectué à Paris, qui n’a pas hésité à se séparer de ses vedettes.

Le PSG a son destin entre les mains. A l’issue d’une double confrontation parfaitement gérée face à Arsenal (3-1 sur l’ensemble des deux rencontres), le club de la capitale va disputer une deuxième finale de Ligue des Champions après celle perdue en 2020 face au Bayern Munich. Pour enfin exulter, Paris va devoir disposer de l’Inter Milan, redoutable adversaire, ayant éliminé le Bayern Munich et le FC Barcelone aux tours précédents.

Le PSG a tout changé en se séparant de ses vedettes

Ayant évolué au sein du club milanais entre 2006 et 2010, Patrick Vieira connaît bien les Nerrazzuri. Cependant, l’ancien milieu défensif et légende d’Arsenal ne voit pas forcément les hommes de Simone Inzaghi prendre le dessus sur le PSG, qui a eu le courage de se séparer de plusieurs vedettes comme Neymar ou Lionel Messi en 2023, puis de Kylian Mbappé un an plus tard.

Le PSG « a eu le courage de laisser partir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire »

« Enfant, je suis venu à Paris et j’ai tout de suite aimé le PSG, dont j’étais fan. Je pense à Rai, Ginola, Weah. Mais en moi, il y a aussi une part d’Inter. Je suis resté à Milan pendant trois ans et demi et ce fut une période merveilleuse. Je pense que l’Inter mérite de gagner pour ce qu’ils ont fait ces dernières années, mais aussi le PSG, qui a eu le courage de laisser partir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Le courage de laisser partir l’un des trois joueurs les plus forts du monde, Mbappé, et pourtant il est arrivé en finale. Quel que soit le vainqueur, je serai heureux », a ainsi confié Patrick Vieira auprès de la Gazzetta Dello Sport.