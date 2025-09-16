PSG : L’entraîneur refuse un contrat, le départ fracassant !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti reste un entraîneur respecté dans toute l’Europe et au-delà. Mais avant de rejoindre la Seleção, l’Italien a marqué l’histoire du PSG, au tout début de l’ère QSI. Arrivé avec une réputation internationale, il a quitté le club dès 2013, malgré la volonté de prolongation de Nasser al-Khelaïfi.

Le passage de Carlo Ancelotti au PSG reste un moment charnière de l’histoire du club. Arrivé en 2011 pour incarner le nouveau projet porté par QSI, l’entraîneur italien a rapidement imposé son expérience et son aura auprès d’un effectif encore en construction. Malgré des résultats encourageants et la confiance d’une partie de la direction, il choisit de partir dès 2013, estimant que son aventure devait s’arrêter là. Un départ qui surprend alors Nasser al-Khelaïfi, désireux de prolonger son contrat, mais qui illustre la volonté de l’ancien coach de l’AC Milan de suivre son intuition.

Ancelotti évoque son départ du PSG « Au final, je voulais partir. Le PSG n'a pas voulu me remercier. Nasser voulait même prolonger mon contrat. D'accord, l'attitude du club après une défaite à Nice, en décembre, n'avait pas été bonne (le PSG lui avait posé un ultimatum avant la réception du FC Porto en Ligue des champions). Mais si j'avais voulu rester, j'aurais pu » a déclaré Ancelotti au cours d’un entretien à L’Equipe.