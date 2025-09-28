PSG : Le terrible rendez-vous raté avec Yamal

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Ousmane Dembélé ne sera pas de la partie, Lamine Yamal en revanche devrait être présent mercredi pour la confrontation entre le PSG et le FC Barcelone en Ligue des champions. Déçu de ne pas pouvoir voir le Ballon d’Or 2025 être opposé à son dauphin, Stephen Brun a tout de même hâte de voir ce que les Parisiens pourront faire avec plusieurs absents.

À quatre jours de se rendre sur la pelouse du FC Barcelone, le PSG s’est imposé samedi soir face à Auxerre (2-0), mais a peut-être perdu Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia, remplacés sur blessure. Un effectif déjà amputé de plusieurs joueurs importants à l’instar d’Ousmane Dembélé, alors que de l’autre côté, Lamine Yamal devait être de retour.

« On aurait voulu voir Yamal-Dembélé, le Ballon d’Or et son dauphin » « Ça m’aurait embêté de voir un Barça-Paris Saint-Germain sans Lamine Yamal. Ça m’embête déjà parce qu’il n’y a pas Dembélé. On aurait voulu voir Yamal-Dembélé, le Ballon d’Or et son dauphin », a déclaré Stephen Brun dans Stephen Brunch sur RMC. « C’est un match que tout le monde avait envie de voir en finale de Ligue des champions, mais l’Inter sur cette confrontation aller-retour, la plus belle depuis pas mal de temps, a tapé le Barça. »