PSG - Officiel : C'est confirmé pour Yamal !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le FC Barcelone accueille le PSG, et ce, pour le compte de la deuxième journée de la saison régulière en Ligue des Champions. Pour ce choc au sommet, Lamine Yamal devrait être de la partie. De retour de blessure, le crack de 18 ans figure dans le groupe blaugrana pour la réception de la Real Sociedad ce dimanche.

Touché à l'aine, Lamine Yamal était à l'infirmerie depuis la dernière trêve internationale. Absent face à Oviedo ce jeudi, le crack de 18 ans devrait retrouver la compétition ce dimanche.

«Il aura du temps de jeu» Présent en conférence de presse ce samedi, Hans-Dieter Flick a assuré que Lamine Yamal allait rejouer ce dimanche contre la Real Sociedad. « Qu'il soit sur le banc ou dans le onze de départ, il aura du temps de jeu », a affirmé le coach du FC Barcelone.