PSG - Officiel : La décision radicale avant Barcelone !

Mercredi prochain, le PSG va vivre le premier choc de sa saison sur la pelouse du FC Barcelone. Si ce samedi soir, Paris accueille l’AJ Auxerre au Parc des Princes, Luis Enrique a décidé de faire appel à de nombreux jeunes issus du centre de formation, et de préserver certains cadres, comme Fabian Ruiz.
Une réaction est attendue. Lundi soir, dans un contexte particulier, le PSG a subi sa première défaite de la saison sur la pelouse de l’OM. Rien d’inquiétant pour les Parisiens, qui sont néanmoins attendus au tournant ce samedi soir avec la réception de l’AJ Auxerre.
De nombreux blessés au PSG
Le PSG veut renouer avec la victoire et faire le plein de confiance avant le déplacement tant attendu face à Barcelone en Ligue des Champions mercredi prochain. Un énorme choc européen, qui sera néanmoins marqué par de lourdes absences des deux côtés. Pour rappel côté parisien, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, João Neves, Bradley Barcola, Marquinhos, et Fabian Ruiz ont tous été récemment blessés.
Fabian Ruiz préservé
Si Barcola est bien de retour dans le groupe du PSG pour la réception de l’AJ Auxerre après avoir manqué le rendez-vous à Marseille en début de semaine, Fabian Ruiz lui, n’a pas été convoqué par Luis Enrique. Le milieu de terrain espagnol est donc préservé afin d’être opérationnel pour le choc contre le Barça.