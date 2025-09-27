PSG - Officiel : La décision radicale avant Barcelone !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mercredi prochain, le PSG va vivre le premier choc de sa saison sur la pelouse du FC Barcelone. Si ce samedi soir, Paris accueille l’AJ Auxerre au Parc des Princes, Luis Enrique a décidé de faire appel à de nombreux jeunes issus du centre de formation, et de préserver certains cadres, comme Fabian Ruiz.

Une réaction est attendue. Lundi soir, dans un contexte particulier, le PSG a subi sa première défaite de la saison sur la pelouse de l’OM. Rien d’inquiétant pour les Parisiens, qui sont néanmoins attendus au tournant ce samedi soir avec la réception de l’AJ Auxerre.

De nombreux blessés au PSG Le PSG veut renouer avec la victoire et faire le plein de confiance avant le déplacement tant attendu face à Barcelone en Ligue des Champions mercredi prochain. Un énorme choc européen, qui sera néanmoins marqué par de lourdes absences des deux côtés. Pour rappel côté parisien, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, João Neves, Bradley Barcola, Marquinhos, et Fabian Ruiz ont tous été récemment blessés.