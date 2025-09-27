Ballon d'Or - Lamine Yamal : Nouvelle humiliation avec le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Malgré un véritable soutien des supporters du FC Barcelone pendant de longs mois, Lamine Yamal n’a clairement pas fait le poids face à Ousmane Dembélé au classement final du Ballon d’Or. En revanche, le prodige de 18 ans a écarté toute concurrence au niveau du trophée Kopa. Cependant, un ancien lauréat n’a même pas daigné inclure la star espagnole dans son vote. Explications.

Jusqu’au bout, Lamine Yamal aura lutté. Mais finalement, le phénomène du FC Barcelone n’a rien pu faire face à la saison hors norme d’Ousmane Dembélé. L’attaquant du PSG a été élu Ballon d’Or 2025 ce lundi soir, finissant loin devant son concurrent.

Yamal largement battu par Dembélé Avec 1059 points, Lamine Yamal termine donc derrière Ousmane Dembélé et ses 1380 points récoltés. L’attaquant français a été placé à la première place à 73 reprises sur 100, contre 11 fois pour Yamal, qui, en revanche, s’est facilement adjugé un second trophée Kopa récompensant le meilleur jeune joueur du monde. Avec 124 points, l’international Espagnol devance Désiré Doué et ses 72 points.