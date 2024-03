PSG : Le rêve de Mbappé brisé, il va débarquer au Real Madrid !

Benjamin Labrousse

Kylian Mbappé va connaître un été animé. L’attaquant du PSG devrait s’engager en faveur du Real Madrid, puis enchaîner avec l’Euro. Mais le numéro 7 rêvait également de participer aux Jeux olympiques en juillet, participation qui devrait être compromise par son futur club. Néanmoins, Philippe Diallo, président de la FFF, s’est dit prêt à se rendre en Espagne pour faire changer d’avis la direction des Merengue…

L’été risque d’être bouillant pour Kylian Mbappé. Le 30 juin prochain, le Bondynois quittera le PSG à l’issue de son contrat, et devrait très probablement s’engager en faveur du Real Madrid. Mais en parallèle de cette signature retentissante, le Français va tenter d’amener l’équipe de France vers un troisième titre de champion d’Europe en Allemagne.

« C’est même un rêve plutôt qu’une opportunité »

Ce n’est pas tout. En janvier dernier, Mbappé révélait vouloir activement participer aux prochains Jeux olympiques (à partir de fin juillet) avec les Bleus. « J’ai toujours eu la “flamme olympique”. Avec la Coupe du monde, les Jeux Olympiques sont l’évènement sportif le plus important. En plus à Paris, 100 ans après... Cela représente tellement pour moi. De me dire que je vais participer aux JO avec la France, c’est une opportunité extraordinaire. C’est même un rêve plutôt qu’une opportunité » , déclarait notamment l’attaquant du PSG dans Envoyé Spécial . En revanche, la participation de Kylian Mbappé aux JO est compromise par son futur club, le Real Madrid, qui a informé la FFF, qu’aucun de ses joueurs ne serait autorisé à prendre part au tournoi olympique.

« S'il faut aller voir Florentino Perez à Madrid, on le fera »