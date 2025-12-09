PSG - Le Qatar s'en va : «Je suis d'accord», la grande annonce à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs années, la question d'un départ du Parc des Princes fait grandement parler au PSG. Emmanuel Grégoire, candidat PS à la mairie de Paris, et ancien adjoint d'Anne Hidalgo, estime toutefois que le club de la capitale doit rester dans son enceinte historique.

Ce qui semblait impensable il y a encore quelques années, se confirme sérieusement. En effet, le PSG pourrait bien quitter le Parc des Princes avant de construire une nouvelle enceinte. Deux sites ont retenu l'attention des dirigeants qataris du PSG à savoir Massy et Poissy. Cependant, Emmanuel Grégoire, candidat PS à la mairie de Paris, et ancien adjoint d'Anne Hidalgo, continue de penser que la place du PSG est bien à Paris.

Emmanuel Grégoire évoque la vente du Parc des Princes « Tout le monde se positionne en disant : "Le PSG, c'est le Parc et le Parc, c'est Paris." Je suis d'accord. Le PSG doit continuer d'écrire son histoire à Paris. C'est pour cela que je souhaite trouver des solutions », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.