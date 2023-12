PSG : Le mercato de Mbappé dicté par un record historique ?

Benjamin Labrousse

Ce dimanche, le PSG s’est imposé dans la douleur sur la pelouse du Havre (0-2). Auteur de son 15ème but de la saison en Ligue 1, Kylian Mbappé s’est une nouvelle fois montré décisif sous les couleurs parisiennes. Alors que son avenir reste flou à Paris, Mbappé vient d’entrer dans un cercle très fermé concernant un record, et devra rester au PSG si ce dernier souhaite un jour le battre. Explications.

Monumental. Alors qu’il fêtera ses 25 ans le 20 décembre prochain, Kylian Mbappé défi le cours du temps. L’attaquant du PSG court après de nombreux exploits à Paris, et espère toujours remporter sa première Ligue des Champions en carrière, lui le champion du monde 2018. Mais si Kylian Mbappé s’affirme chaque jour comme le grand patron du PSG, la question de son avenir est souvent sujet à débat. En juin prochain, le prodige de Bondy sera en fin de contrat, et n’a toujours pas donné sa réponse concernant son futur club. Alors qu’il est entré dans l’histoire ce dimanche avec son but face au Havre, Kylian Mbappé devra rester parisien s’il souhaite devenir le meilleur buteur de l’histoire du championnat de France.

Il sauve le PSG, Mbappé lui envoie un message https://t.co/xowKVxIpz5 pic.twitter.com/pn88bzoI0I — le10sport (@le10sport) December 3, 2023

Mbappé devient le 10ème meilleur buteur de l’histoire du championnat français

Car en inscrivant son 15ème but de la saison en Ligue 1 ce dimanche, Kylian Mbappé est entré dans le top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire du championnat français. À 24 ans, le capitaine de l’équipe de France dispute actuellement sa 10ème saison dans l’élite, et en est désormais à 179 buts inscrits sur les pelouses de l’hexagone. La star du PSG a rejoint Gunnar Anderson et Carlos Bianchi, 10èmes de ce classement avec 179 buts également. Dans l’histoire, Mbappé pourrait prochainement dépasser la légende de l’OL Fleury Di Nallo et ses 187 réalisations, mais aussi Joseph Uljaki, auteur quant à lui de 190 buts.

Un record difficile à aller chercher pour Mbappé ?

Si Kylian Mbappé décidait de quitter le PSG pour un club étranger en fin de saison, les autres membres de ce classement resteraient difficilement atteignables (à moins d’un retour à Paris ou ailleurs plus tard…). Ainsi, Roger Piantoni occupe la 6ème place du classement des buteurs de Ligue 1 avec 203 buts. Le Français est suivi du Polonais Thadée Cisowski (206 buts) et de Roger Courtois (210 buts). Enfin, Kylian Mbappé pourrait, s’il en venait à rester au PSG, d’aller chercher les trois meilleurs buteurs du championnat de France. Un podium actuellement occupé par Hervé Revelli, auteur de 216 buts, Bernard Lacombe et ses 255 buts inscrits, et de Delio Onnis, meilleur buteur de l’histoire de la première division d’élite française avec pas moins de 299 réalisations au compteur.