Une star recale le PSG et vit un calvaire, une révélation tombe

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG a profondément renouvelé son effectif suite aux départs de plusieurs stars comme Neymar ou encore Lionel Messi. Désireux de renforcer son attaque, le club parisien s’était intéressé à Marcus Rashford, qui a finalement prolongé à Manchester United. En plein calvaire chez les Red Devils, Rashford ne regrette toutefois pas sa décision.

Le PSG se transforme. Après plusieurs saisons à empiler les stars, le club de la capitale est désormais mené par un nouveau projet sportif, davantage axé sur le collectif. Mais durant les derniers mercato, le club de la capitale a connu plusieurs échecs, comme celui de Marcus Rashford.

PSG : Une recrue galère, Luis Enrique responsable ? https://t.co/TJsaPax7KO pic.twitter.com/0YD3Qv2wny — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

Le PSG s’est intéressé à Marcus Rashford

Et pour cause. L’international Anglais, proche de joueurs comme Kylian Mbappé, arrivait en fin de contrat en juin 2024 avec Manchester United. Ainsi, le PSG s’était attaqué à une possible venue de Marcus Rashford vers Paris, en vain puisque l’ailier de 26 ans avait prolongé jusqu’en 2028 à Manchester en juillet dernier.

« Marcus Rashford ne regrette pas d'avoir signé un nouveau contrat à Manchester United »