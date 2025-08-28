PSG : Le gros problème annoncé en direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant atteint la finale de la Coupe du monde des Clubs, le PSG n’a pas eu beaucoup de temps afin de se préparer à cette nouvelle saison. Cela se ressent notamment lors des premiers matchs des Rouge et Bleu. Pour Jean-Pierre Papin, le danger que Paris subisse un coup de moins bien plus tard dans l’année n’est clairement pas à exclure.

Le PSG va vivre une saison haletante. Entre le championnat, ou encore la remise en jeu du titre en Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique se savent attendus au tournant. Mais avec une seule petite semaine de préparation cet été, l’état physique des Parisiens commence à inquiéter. En effet, suite à sa participation au mondial des clubs aux États-Unis cet été, le PSG a repris l’entraînement le 5 août dernier.

« Ça ce n’est jamais facile à vivre » Quelques jours plus tard seulement, Paris disputait la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Si pour le moment, le PSG a montré du caractère en remportant ses trois premiers matchs de la saison, certains observateurs comme Jean-Pierre Papin craignent un retour de bâton plus tard dans la saison. « Bien évidemment ils seront l’équipe à battre, et ça ce n’est jamais facile à vivre », a ainsi confié le Ballon d’Or 1991 au micro de Rothen S’enflamme sur RMC ce jeudi.