PSG : L’annonce de Deschamps qui va faire bondir Luis Enrique !

Numéro 9 du PSG depuis quelques semaines, Ousmane Dembélé s'est imposé comme un vrai buteur. Auteur deux triplés consécutifs contre Stuttgart (4-1) et à Brest (5-2), l'international français est même le meilleur buteur européen en 2025. De quoi donner des idées à Didier Deschamps ? Pas sûr puisque le sélectionneur de l'équipe de France estime que Dembélé n'est pas un attaquant de pointe.

Deschamps s'enflamme pour Dembélé

« C'était sa marge de progression la plus importante. Et vu son potentiel, ce n'est pas une surprise. C'est lié à son repositionnement mais il ne faut pas oublier qu'Ousmane, lors des séances ou des exercices de fin d'entraînement, a toujours été très adroit face au but. Et avec les deux pieds. Il ne faut jamais oublier cet aspect chez lui. Son jeu de dribbles, sur un côté, lui demande beaucoup d'efforts. Notamment musculaires. Il n'a pas toujours la même fraîcheur ensuite. Là, il évolue dans une équipe dominante, il est près de la surface. En étant plus haut, il est à la finition. Il sent vraiment bien les coups, je trouve. Il se positionne bien. Et il est efficace », s’enthousiasme le sélectionneur de l’équipe de France auprès de L’EQUIPE, avant de se montrer toutefois réticent à l’idée d’imaginer Ousmane Dembélé en numéro 9 sur le long terme.

«Ce n'est pas un numéro 9»

« C'est une animation offensive à réfléchir dans sa globalité. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas un numéro 9. Ousmane n'a pas les caractéristiques d'un attaquant axial. Après, je connais ses capacités et tout ce qu'il peut nous apporter. S'il avait été avec nous en novembre (blessé, il avait dû déclarer forfait pour les rencontres contre Israël et en Italie en Ligue des nations), je l'aurais par exemple positionné de manière différente qu'habituellement », ajoute Didier Deschamps.