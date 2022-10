Foot - PSG

PSG : Lamborghini, riches… La sortie surréaliste de la NUPES sur Christophe Galtier

Publié le 24 octobre 2022 à 22h30

Quelques semaines après sa sortie sur le char à voile, Christophe Galtier reste dans le collimateur de certains politiques. Ce lundi, la députée écologiste Cyrielle Chatelain (EELV), qui a défendu la motion de censure de la NUPES à l'Assemblée nationale contre le projet de budget 2023, a pris pour cible l’entraîneur du PSG au moment d’interpeller la Première ministre, Élisabeth Borne.

« Pour être très honnête avec vous ce matin on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà. » Interrogé le 5 septembre dernier sur le mode de déplacement du PSG pour ses rencontres à l'extérieur, Christophe Galtier avait manié l’humour pour répondre à la question d’un journaliste, alors que les Français sont appelés à la sobriété énergétique. Une sortie qui a suscité de nombreuses critiques, obligeant l’entraîneur du PSG à faire son mea-culpa. Mais cela ne l’empêche pas d’être encore pris pour cible aujourd’hui.

Galtier cité malgré lui à l’Assemblée nationale

Depuis cet épisode, le PSG et Christophe Galtier sont dans le viseur de certains politiques, reprochant aux membres du club leur supposé manque de conscience écologique. Et ce lundi, l’entraîneur parisien a de nouveau été pris pour cible. Alors que trois motions de censure déposées par la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (NUPES) et par le Rassemblement national (RN), répondant notamment à l’usage du 49.3 par le gouvernement sur la partie recettes du projet de loi de finances 2023, étaient examinées à l’Assemblée nationale, la présidente du groupe Écologiste - NUPES Cyrielle Chatelain s’en est pris à Christophe Galtier au moment d’interpeller la Première ministre Élisabeth Borne.

.@Cyrielle_Chtl : "Vous mettez en place une remise à la pompe de 7,6 milliards d'euros. Et pour qui ? Pour qui ? Pour Christophe Galtier et sa Lamborghini ?">> "Cette remise bénéficie deux fois plus aux plus riches."#motionsdecensure #DirectAN cc @PSG_inside pic.twitter.com/9nzIKJTCq7 — LCP (@LCP) October 24, 2022

Quand une députée EELV dénonce « Christophe Galtier et sa Lamborghini »