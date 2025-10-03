PSG : La terrible annonce à 90M€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vainqueur face au FC Barcelone (1-2), le PSG a pu compter sur une réalisation de Gonçalo Ramos en fin de match pour s’imposer. Entré en cours de jeu, le Portugais s’est une nouvelle fois montré décisif en sortant du banc de touche lui qui a plus de mal quand il est titularisé par Luis Enrique. Plus que jamais, Ramos s’impose comme un joker, mais un joker qui a coûté très cher comme l’a souligné Daniel Riolo.

Plombé par de nombreuses absences, le PSG n’était clairement pas favori face au FC Barcelone. Pourtant, en Catalogne, ce sont bien les joueurs de Luis Enrique qui se sont imposés ce mercredi soir (1-2). Préféré à Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque parisienne, Senny Mayulu a inscrit le premier but du PSG et c’est le Portugais, entré en cours de jeu, qui a scellé le succès des Parisiens en fin de match.

« Il accepte quand même un statut qui est largement dévalué » Une nouvelle fois, Gonçalo Ramos a été décisif en entrant en cours de match. Avec le Portugais, le PSG a trouvé son joker, pour lequel il a toutefois fallu payer très cher. Pour l’After Foot, Daniel Riolo a expliqué à propos du cas Ramos : « C’est vrai qu’il accepte quand même un statut qui est largement dévalué. Le côté joker, il est arrivé quand lui voit ce côté je rentre, je suis quand même important. Là, depuis le début de la saison, je le trouvais vraiment en-dessous, je le trouvais en train de se laisser un peu aller ».