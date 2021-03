Foot - PSG

PSG : Thomas Müller envoie un message à Paris après le tirage !

Publié le 19 mars 2021 à 21h55 par La rédaction

Pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG sera opposé au Bayern Munich. Et après le tirage de ce vendredi, Thomas Müller n’a pas manqué de réagir.