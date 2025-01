PSG : La «grosse arnaque» qui a coûté une fortune au Qatar !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait fait de Neymar le joueur le plus cher de toute l'histoire du mercato en le recrutant en 2017. Et ensuite, pendant six ans, l'attaquant brésilien avait coûté une petite fortune aux propriétaires qataris du club parisien avec un salaire exorbitant. Et maintenant qu'il quitte l'Arabie Saoudite pour retourner à Santos, son club formateur, Neymar est qualifié d'arnaque par Daniel Riolo.

Désireux de rebooster le projet du PSG après avoir subi la remontada de Barcelone en 2017, le Qatar s'était offert une énorme folie avec la signature de Neymar pour 222M€. Le transfert le plus onéreux de toute l'histoire, record toujours valable à ce jour. Rajoutez à cela le salaire XXL qu'a perçu la star brésilienne durant ses six années passées au PSG, avant qu'elle ne soit finalement vendue du côté d'Al-Hilal, en Arabie Saoudite, lors du mercato estival 2023.

Neymar revient à Santos !

Mais l'expérience saoudienne de Neymar ne s'est pas forcément passée comme prévu, et un an et demi seulement après son arrivée, l'ancien numéro 10 du PSG quitte Al-Hilal pour retourner à Santos, son club formateur au Brésil.

« Ses jambes sont en bois depuis deux ans »

Un transfert qui n'a pas manqué de faire réagir en France, et notamment un certain Daniel Riolo qui dénonce la supercherie Neymar depuis son passage au PSG : « Neymar est la plus grosse arnaque du foot ? Moi Neymar je m’en fous, ce sont les Saoudiens qui se sont berner. Mais comment ils ne le savent pas ? On le sait que ses jambes sont en bois depuis deux ans. On le sait qu’il va se blesser. Son corps est fini, on n’arrêtait pas le dire, les médecins le disaient. Il faut écouter quand même », lâche Riolo.