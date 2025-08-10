PSG : La fin d’un joueur annoncée en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Formé au PSG et longtemps considéré comme l’un des symboles de la formation parisienne, Presnel Kimpembe vit une période charnière. Après près de deux ans d’absence pour blessure, le champion du monde 2018 peine à retrouver son meilleur niveau. Entre concurrence accrue et choix tactiques, son avenir au club semble désormais plus incertain que jamais.

La fin approcherait pour une figure du PSG. Selon les informations du Parisien, le club parisien souhaite trouver une solution pour se séparer de Presnel Kimpembe, qui ne figure plus dans les plans de Luis Enrique. Le défenseur central, âgé de 29 ans, a été éloigné des terrains pendant presque deux ans en raison de blessures graves. Malgré ses qualités de leader et son attachement au maillot, il ne parvient pas à revenir à son niveau d’avant. Face à la concurrence de Lucas Hernandez et de Willian Pacho, ses chances de retrouver un rôle majeur au PSG paraissent minces, ce qui pousse Luis Enrique à envisager son départ.

C'est terminé pour Kimpembe Une vision partagée par Walid Acherchour, qui estime que la situation est devenue critique. « Il y a un gros problème avec Kimpembe, il n’est plus apte à jouer au haut niveau. Il est important pour le groupe, donc qu’il passe de l’autre côté. Il n’a pas l’air d’être dans les plans de Luis Enrique. Donc la question se pose, il a un gros salaire. Il va terminer dans le club de Verratti dans un an cette histoire » a confié le chroniqueur sur RMC.