PSG : Kylian Mbappé s'est tiré une balle dans le pied

Arnaud De Kanel

Le PSG n'est pas encore au bout de ses surprises avec Kylian Mbappé. Depuis qu'il a informé sa direction de son départ, l'attaquant français a vu son temps de jeu diminuer considérablement. Chose unique, Kylian Mbappé est même sorti à la mi-temps contre Monaco. Une situation qui aurait pu être évitée.

Le feuilleton Kylian Mbappé n'est pas encore terminé et il est même reparti de plus belle vendredi soir. En décidant de passer la seconde mi-temps en tribunes aux côtés de sa mère, plutôt que sur le banc, le capitaine de l'équipe de France a renvoyé l'image d'un homme déçu par les choix de son coach. Mais il ne peut s'en prendre qu'à lui-même.

PSG : Kylian Mbappé fait son Michael Jordan ? https://t.co/n6RxTFcoFm pic.twitter.com/ybhDf7zI7g — le10sport (@le10sport) March 3, 2024

Mbappé principal responsable de sa situation

Luis Enrique est là pour bâtir sur la durée. Et comme le rapporte L'Equipe ce dimanche, il estime que Kylian Mbappé s'est mis à l'écart de son propre chef en annonçant son départ. Par la suite, Luis Enrique a donc souhaité préparer la suite et apprendre à faire sans sa star, comme il l'a confié vendredi soir.

«Il faut que l’on s’habitue à jouer sans Kylian Mbappé»