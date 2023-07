PSG : Kylian Mbappé écarté, il tranche et se justifie !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Au cœur de toutes les rumeurs concernant son avenir dans ce mercato, Kylian Mbappé a été nommé meilleur joueur français de la saison par le magazine France Football. Néanmoins, l’attaquant du PSG ne figure pas dans le top 3 de Luis Fernandez. La gloire parisienne a justifié cette décision.

Pour la troisième fois de sa carrière, Kylian Mbappé a été élu meilleur joueur français de la saison par le magazine France Football . Un exploit pour l’attaquant du PSG qui, à 24 ans, devrait sûrement devenir le joueur le plus titré (Thierry Henry en a 5) d’ici la fin de sa carrière. Mais Mbappé n’a pas été choisi par tout le monde, notamment Luis Fernandez, gloire du PSG, qui ne l’a même pas mis dans son top 3 (il a choisi Benzema, Nkunku et Maignan).

Luis Fernandez justifie son choix fort avec Mbappé

« D'abord, je souhaitais absolument mettre en valeur les performances exceptionnelles de Nkunku (RB Leipzig) et Maignan (AC Milan). Je suis particulièrement admiratif de la manière dont ils sont revenus très vite au plus haut niveau malgré leurs blessures sérieuses. J'ai aussi voulu valoriser le poste de gardien, extrêmement important, et ce qu'a réalisé Mike à l'AC Milan, dans un Championnat très relevé, et aussi en Ligue des champions, est remarquable. Quant à Christopher, il a encore franchi un cap. Il est passé dans une autre dimension », a justifié l’ancien joueur du PSG à L’Équipe .

PSG : Mbappé a filé à Madrid, Zidane a tout planifié https://t.co/LPxRF5bcLg pic.twitter.com/KtSVqB87uM — le10sport (@le10sport) July 8, 2023

«J'ai énormément de respect pour lui»