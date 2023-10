PSG : Il se lâche après son calvaire !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Victime d'une rupture des ligaments croisés lors du dernier Mondial en novembre dernier, Lucas Hernandez a retrouvé 100% de ses capacités. Interrogé sur sa forme actuelle, le joueur du PSG assure que tout va pour le mieux. Sauf retournement de situation, il devrait débuter la rencontre de Ligue des champions face à Newcastle ce mercredi.

Le mercato du PSG a pris un accent français cet été. Plusieurs tricolores ont débarqué, dont Lucas Hernandez. Un transfert qui n'a pas fait l'unanimité auprès des supporters parisiens pour plusieurs raisons. En raison de son supposé attachement à l'OM, mais aussi en raison de sa forme physique. En effet, le joueur avait été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou lors du dernier Mondial et avait manqué plusieurs mois de compétition. Mais les premières apparitions de Lucas Hernandez ont convaincu le Parc des Princes.

Mbappé : Le PSG se prépare au pire https://t.co/svC5LK37c0 pic.twitter.com/z0l9YfH5or — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

« Je ne pensais pas revenir avec autant de confiance »

Questionné sur sa forme physique en conférence de presse, Lucas Hernandez assure que tout va bien et se tient prêt à défier Newcastle en Ligue des champions ce mercredi. « Cela va être un grand match, c'est à nous de savoir gérer les temps forts et faibles. On a beaucoup de joueurs d'expérience pour ces matchs. Sur ma forme, après cette longue blessure, je ne pensais pas revenir avec autant de confiance » a confié le latéral. Il en a profité pour remercier ses coéquipiers, mais aussi le staff du PSG.

« Le Lucas Hernandez guerrier sera bien là sur le terrain »