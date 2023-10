PSG : Mbappé, Dembélé... Luis Enrique prêt à chambouler ses plans

Alexis Brunet

Depuis cet été, le PSG est entraîné par Luis Enrique. Le coach espagnol est un adepte du 4-3-3, un schéma de jeu qu'il a souhaité encore une fois instauré à Paris. Mais l'ancien tacticien barcelonais pourrait aussi décider de changer de schéma. Ce dernier travaillerait à l'entraînement une organisation en 4-2-3-1.

Le PSG a fait une révolution cet été. Aussi bien au niveau de son entraîneur, que pour ses joueurs. Ainsi, Luis Enrique a débarqué pour prendre la succession de Christophe Galtier. L'Espagnol a été gâté, car plus de dix éléments ont été recrutés, et tout autant ont quitté le club de la capitale.

Luis Enrique joue majoritairement en 4-3-3

Chaque entraîneur a son schéma de jeu favori. Pour Luis Enrique c'est le 4-3-3. L'Espagnol a notamment évolué dans ce système lorsqu'il coachait le FC Barcelone, avec Iniesta, Xavi et Busquets au milieu, et la MSN devant, Messi, Suarez, Neymar.

Luis Enrique travaille aussi le 4-2-3-1