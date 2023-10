Dilemme au PSG, Luis Enrique va trancher

Pierrick Levallet

Face à Clermont ce samedi, Luis Enrique avait innové. Désireux de faire souffler quelques joueurs, le technicien espagnol avait donné du temps de jeu à d'autres éléments. Mais pour le déplacement à Newcastle ce mercredi, l'ancien coach du Barça devrait revenir à du classique. Il aura néanmoins un choix à faire pour son attaque.

Après son match nul contre Clermont ce samedi, le PSG doit se focaliser sur sa nouvelle grande échéance. Le club de la capitale va retrouver la Ligue des champions ce mercredi et aura la possibilité de prendre la tête de son groupe en cas de succès contre Newcastle. Reste maintenant à savoir quel onze Luis Enrique alignera.

Une surprise du PSG contre Newcastle ?

Ce samedi, le technicien espagnol avait fait tourner. L’ancien coach du FC Barcelone avait décidé de laisser Lucas Hernandez, Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery souffler, donnant un peu de temps de jeu à Bradley Barcola, Danilo Pereira et Fabian Ruiz.

Luis Enrique prépare du classique