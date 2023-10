PSG : Pour Mbappé, ils sortent le grand jeu !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé et le PSG débarqueront à Newcastle ce mardi dans le cadre de la 2ème journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Et pour le club parisien et le champion du monde, les Magpies vont sortir le grand jeu dans la ville anglaise selon Julien Laurens.

Luis Enrique va devoir négocier son premier déplacement européen en tant qu’entraîneur du PSG cette semaine. Mardi, le coach espagnol et son groupe vont s’envoler pour Newcastle et le nord de l’Angleterre pour la rencontre de Ligue des champions programmée pour mercredi soir après un succès face au Borussia Dortmund en ouverture (2-0).

Une fête sons et lumières à Newcastle pour le PSG de Mbappé ?

Les supporters de Newcastle vont avoir la joie d’encourager leur équipe en Ligue des champions pour la première fois depuis 20 ans. Et pour ce faire, une grande fête attend Kylian Mbappé et le PSG dans la ville anglaise selon Julien Laurens.

«Recevoir Kylian Mbappé et le PSG à domicile, ils sont très contents»