Juste avant la Ligue des Champions, le PSG change tout

Alexis Brunet

Mercredi soir, le PSG se déplace en Angleterre afin d'y affronter Newcastle, pour le deuxième match de son groupe de Ligue des Champions. À cette occasion, les Parisiens s'entraîneront la veille sur la pelouse de St James' Park, ce que ne faisait pas le club de la capitale l'année dernière, sous les ordres de Christophe Galtier.

Ce week-end, le PSG a concédé n'a pas pu obtenir mieux qu'un match nul face à Clermont en Ligue 1. Il faudra que les partenaires de Kylian Mbappé élèvent leur niveau de jeu, car c'est la Ligue des Champions qui les attend mercredi, avec un déplacement à Newcastle.

Le PSG s'entraînera à Newcastle la veille

Pour son premier déplacement de la saison en Ligue des Champions, le PSG va un peu innover. D'après les informations du Parisien , le club de la capitale va s'entraîner sur la pelouse de Newcastle, la veille de la rencontre. La saison dernière Christophe Galtier préférait s'entraîner la veille à Paris, afin de ne pas prendre le risque qu'une information fuite, car il faisait souvent une sorte de répétition générale, où le onze de départ était régulièrement aligné.

Bonne nouvelle au PSG pour son prochain match ? https://t.co/sj7cnbTbrz pic.twitter.com/phlrVSljJw — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

Luis Enrique ne fait pas de mise en place à J-1

Luis Enrique diffère donc de Christophe Galtier, car l'Espagnol ne fait pas de mise en place à J-1. Cela ne le dérange donc pas de suivre le protocole de l'UEFA, et de s'entraîner la veille sur la pelouse du club qui reçoit son équipe. De plus, l'ancien entraîneur du FC Barcelone souhaite que ses joueurs s’acclimatent et ressentent l’atmosphère qui les attend.